Gregoretti | Salvini dà il via libera allo sbarco | Li prenderanno 5 Paesi Ue e la

Migranti - Salvini autorizza lo sbarco dalla Gregoretti : “Strutture Cei e 5 Paesi Ue se ne faranno carico”. In 50 su 116 a Rocca di Papa : Sono sbarcati i 116 Migranti presenti a bordo dalla nave Gregoretti, il pattugliatore della Guardia Costiera ormeggiato nel Porto di Augusta presso pontile Nato della Marina militare, che nei giorni scorsi ha salvato un nutrito gruppo di naufraghi nel Mediterraneo. L’autorizzazione era stata annunciato in diretta su Facebook dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Germania, Portogallo, Francia, Lussemburgo e Irlanda più ...

