FCA - Trimestre in crescita grazie al Nord America

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Il gruppo FCA ha chiuso il secondocon profitti inbeneficiando, ancora una volta, dell'andamento positivo delle sue attivitàne. Nello specifico il conto economico trimestrale mostra un utile netto di 793 milioni di euro, in miglioramento del 14% rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso.Consegne in calo. Il gruppo italo-no ha inoltre subito nelun calo delle consegne globali dell'11%, ma è riuscito a compensare la flessione con un miglior mix di prodotto. Per questo motivo i ricavi, pari a 26,471 miliardi, sono risultati in calo di solo il 3%, mentre l'utile operativo si è fermato a 1,527 miliardi, poco al di sotto degli 1,534 miliardi di un anno fa, e il margine operativo è perfino migliorato di 10 punti base fino al 5,7%. Nafta in spolvero. A sostenere l'andamento della redditività operativa è stato il, dove ...

