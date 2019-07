Crotone | Zanellato sarebbe nel mirino della Fiorentina | potrebbe restare in prestito

Crotone : Zanellato piacerebbe alla Fiorentina - nuovo prestito all'Imolese per Garattoni : Giornate di allenamenti intensi per il Crotone di Giovanni Stroppa, impegnato nella fase di preparazione estiva. La squadra, che ha accolto nei giorni scorsi i nuovi acquisti di questa prima parte di mercato estivo, sta affrontando le prime gare amichevoli con la volontà di cementificare il gruppo e rodare i meccanismi in attesa dell'esordio stagionale di Coppa Italia fissato per l'11 agosto presso lo Stadio Comunale "Ezio Scida" per il Secondo ...