Clima pazzo | Coldiretti | aumento record del prezzo della verdura nel carrello

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2019) “del 7,7% ilnelper effetto di una estate dalsulla quale si innescano fenomeni speculativi e importazioni dall’estero che fanno crollare le quotazioni riconosciute agli agricoltori anche al di sotto dei costi di produzione“: è quanto denuncia lanel commentare i dati Istat sull’inflazione a luglio dai quali si evidenziano “aumenti delspesa mentre nei campi in crisi è deflazione, dalle albicocche alle pesche pagate pochi centesimi agli agricoltori, circa il 30% in meno rispetto allo scorso anno.” Per ottimizzare la spesa, ottenere il miglior rapporto prezzi-qualità e aiutare il proprio territorio e l’occupazione, il consiglioè quello di “verificare l’origine nazionale, acquistare prodotti locali che non devono subire grandi spostamenti, comprare ...

NobelDisabili : RT @peoplexplanet: Settore sempre più in crisi, siamo costretti a importarlo. #miele #clima #cibo #alimentazione - ilteatrofabene : RT @peoplexplanet: Settore sempre più in crisi, siamo costretti a importarlo. #miele #clima #cibo #alimentazione - JacopoFo : RT @peoplexplanet: Settore sempre più in crisi, siamo costretti a importarlo. #miele #clima #cibo #alimentazione -