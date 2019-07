Tigre uccisa a colpi di bastone e lancia dalla folla | è successo in India | dove è animale

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Unafemmina è statadie machete da un gruppo di persone dopo aver attaccato un uomo entrato in una riserva nazionale per tigri in. Immagini strazianti quelle che mostrano un gruppo di personere laprima che il poveromorisse 9 ore dopo. La polizia locale ha confermato di aver analizzato il video e le 31 persone coinvolte sono sotto indagine per l’uccisione di unin via d’estinzione. 4 sono già state arrestate. Le autorità forestali che hanno raggiunto il villaggio di Mataina, nel distretto di Pilibhit nello stato dell’Uttar Pradesh,è avvenuto l’attacco, hanno dichiarato che non sono riuscite a fare nulla per salvare l’. Le immagini shock, che vedete nel video in fondo all’articolo, mostrano la, che avrebbe avuto circa 6 anni,ta da una freccia, dimenarsi nell’erba, sdraiata sulla schiena. In ...

Corriere : Tigre uccisa a bastonate in India: la folla inferocita ferma i ranger - pbrambilla : RT @IsabellaPratesi: Il dramma è che 8 miliardi di umani hanno fagocitato il 97% dei territori delle tigri e ora invadono i loro ultimi spa… - BorisMe4 : RT @DanielaLeoni11: TROGLODITI DEL CA*** ?????????????????? NON VALETE NEMMENO UN PELO DI QESTO SPLENDIDO ESEMPLARE ??????????????????????????????Tigre uccisa a ba… -