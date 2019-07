Ponte Morandi | Conte | ‘proroga emergenza e commissari | governo resta attento’

Ponte Morandi : Conte - Genova si sta risollevando con orgoglio’ : Roma, 30 lug. (AdnKronos) – “Oggi pomeriggio a Palazzo Chigi abbiamo avuto una proficua riunione di aggiornamento sullo stato dei lavori per la ricostruzione del Ponte Morandi. Tra due settimane ricorrerà il primo anniversario della tragedia che lo scorso 14 agosto sconvolse l’Italia, una tragedia dalla quale Genova, con grande orgoglio e determinazione, si sta risollevando”. Lo scrive in un post su Facebook il ...

Ponte Morandi - le famiglie delle vittime chiedono l'anticipo sui risarcimenti : Giovanna Pavesi Le richieste sono arrivate in comune sabato e domani saranno sottoposte al presidente del Consiglio Conte. Toti: "Lo stato d'emergenza va prorogato come i ruoli dei commissari" Le richieste dei familiari delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi sono state presentate sabato scorso all'assessore Pietro Piciocchi, durante un incontro nella sede del comune di Genova. Secondo quanto riportato da Repubblica, i ...

Ponte Morandi - il Financial Times : sequestro di documenti negli uffici di Atlantia : Il Financial Times parla di un sequestro negli uffici di Roma di Atlantia. Martedì sarebbero stati presi in custodia i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione della società degli ultimi dieci anni. L’obiettivo delle perquisizioni era determinare se ci fossero problemi di sicurezza sul Ponte Morandi. E se questi fossero stati portati a conoscenza del consiglio. Una precedente perquisizione era avvenuta a marzo. Quella di ...

Crollo Ponte Morandi : la Guardia di Finanza sequestra 10 anni di verbali di Atlantia : Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno sequestrato dieci anni di verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione di Atlantia per verificare se fossero mai state segnalate in passato criticità della struttura, crollata il 14 agosto dello scorso anno causando 43 vittime.Continua a leggere

Ponte Morandi - la denuncia degli abitanti dopo l’implosione : “Viviamo all’interno del cantiere - si rispettino le norme” : Finestre rotte, crepe e danni alle facciate. Se non è facile la vita attorno al maxi-cantiere per la demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi, sono tutto sommato limitati i danni causati dall’implosione controllata con la quale le 50mila tonnellate rimaste in piedi sono venute giù con la dinamite lo scorso 28 giugno. Sono quattro, a oggi, le richieste di risarcimento ufficiali arrivate alla struttura commissariale, che si riserva di ...

Ponte Morandi - i finanzieri nella sede di Atlantia : sequestrati i verbali di tutti i cda degli ultimi dieci anni : Sono arrivati alle 9, orario di apertura degli uffici. E ne sono usciti molto dopo, con faldoni e faldoni di verbali: tutti i resoconti dei consigli di amministrazione degli ultimi dieci anni. Carte, audio, file informatici dal 2008 al 14 agosto 2018, giorno del crollo del Ponte Morandi. Il blitz della Guardia di finanza nella sede di Atlantia in via Nibby, a Roma, è scattato martedì mattina, come racconta l’edizione genovese di ...

Ponte Morandi - Financial Times : “C’erano problemi di sicurezza prima del collasso - è scritto in un report interno di Atlantia” : I problemi di sicurezza del Ponte Morandi si erano manifestati nei dieci anni precedenti al crollo del 14 agosto 2018 che provocò 43 morti. È quanto sostiene il Financial Times, che ha avuto modo di leggere un report di Atlantia, commissionato dopo il disastro di Genova, e arrivato al Consiglio di amministrazione lo scorso 9 novembre. Il documento mai reso pubblico – ma stando a quanto spiegato dalla holding controllata dalla famiglia ...

Prima di crollare - il Ponte Morandi preoccupava già Autostrade : Un'indagine interna commissionata da Atlantia poco dopo il crollo del ponte Morandi di Genova svela che "la struttura presentava alcuni problemi di sicurezza già dieci anni Prima del collasso", avvenuto il 14 agosto 2018. A rivelarlo è il Financial Times, che ha potuto leggere le 87 pagine della rel

Ponte Morandi - “problemi di sicurezza segnalati già anni prima del crollo” : È quanto sostiene il quotidiano Financial Times dopo aver letto il rapporto che era stato commissionato da Atlantia, la holding che controlla Autostrade per l’Italia, a seguito del crollo del Viadotto Polcevera. Dalla relazione è emerso che i tecnici avevano segnalato da tempo le anomalie chiedendo interventi. Atlantia:"Nessuna analisi parlava di un intervento urgente".Continua a leggere

Ponte Morandi - Ft : "Un report interno segnalava i problemi di sicurezza prima del crollo" : Il documento è stato presentato al board di Atlantia, la holding di Autostrade per l'Italia, lo scorso novembre

Ponte Morandi : c'erano problemi di sicurezza da 10 anni : Il Ponte Morandi, che crollò a Genova il 14 agosto 2018 causando 43 morti, aveva manifestato problemi di sicurezza nei dieci anni precedenti il disastro. È quanto si legge nel rapporto commissionato da Atlantia, secondo quanto riportato dal 'Financial Times', che ha avuto accesso al documento. Il rapporto era stato presentato lo scorso novembre al cda di Atlantia, la holding che controlla Autostrade per l'Italia, responsabile ...

Alitalia - Tria : “Ingresso di Atlantia auspicabile. La questione concessioni e Ponte Morandi? Da tenere separata” : “Penso che Atlantia sia un partner forte. E una sua partecipazione sarebbe auspicabile”. Il ministro dell’Economica Giovanni Tria, in un’intervista a La Stampa, parla dell’ingresso della holding della famiglia Benetton nella cordata per salvare la compagnia di bandiera e specifica che “la questione del Ponte di Genova e delle concessioni”, che il Movimento 5 Stelle è intenzionato a revocare, “va ...

Nuova tecnica per rilevare le strutture a rischio crollo dallo Spazio : il Ponte Morandi mostrava segni di deformazione già nel 2015 : I ponti connettono diversi posti tra di loro e sono di grande utilità per il trasporto e il movimento di cose e persone in tutto il mondo. Ormai la tecnologia è avanzatissima ed esistono strutture davvero imponenti. Molti governi investono ingenti somme di denaro nei programmi di ispezione e manutenzione, ma il numero di ponti che si avvicinano alla fine della loro vita o che hanno notevoli danni strutturali possono superare le risorse ...

Ponte Morandi.Video Di Maio - Aspi nega : 17.52 E' polemica dopo il video pubblicato su Facebook dal vicepremier Di Maio sul crollo del Ponte Morandi, nel quale il ministro ribadisce l'intenzione di revocare la concessione ad Atlantia e dice: "Noi andiamo avanti, i Benetton non ci fanno paura". E si sottolinea: "Il disastro poteva essere evitato". Autostrade per l'Italia, interviene con una nota per "rettificare una serie di informazioni e di dati che risultano errati", compresa ...