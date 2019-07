Pasta e fagioli prima dell’esordio con lo United e tre suore sul treno verso il ritiro

Fonte : sportfair

(Di martedì 30 luglio 2019) Dal debutto in Premier fino ai tempi del Marsala, Patrice Evra racconta la sua carriera in una lunga lettera Il sipario cala, la carriera di Patrice Evra termina dopo anni di vittorie e trofei. Il terzino francese lascia ufficialmente all’età di 38 anni, avendo ottenuto tutto quello che il calcio avrebbe potuto dargli. LaPresse/PA In una lunga lettera pubblicata su The Players’ Tribune, Evra racconta i suoi inizi, partendo dall’esordio in Premier League con lonel 2006: “ho fatto il mio debutto contro il Manchester City. Un grande derby, la partita iniziava alle 12.45, un orario insolito per un francese come me. Non ero abituato alle colazioni tradizionali, quindi non sapevo cosa mangiare per prepararmi. Alla fine ho scelto. Mi sono ammalato e ho cominciato a vomitare. Sono andato nella mia stanza chiedendomi cosa fare. ‘Devo ...

Lokiandroll : RT @Cucchiaio_: leggendo il polemicone sui vegani mi è tornato in mente una cosa che penso da sempre OVVERO perché non fanno ristoranti veg… - BioEmozione : Vorrei far parte di una Cover band di qualche gruppo della musica italiana per poter suonare ogni sera in una sagra… - Cucchiaio_ : leggendo il polemicone sui vegani mi è tornato in mente una cosa che penso da sempre OVVERO perché non fanno ristor… -