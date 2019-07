Maria De Filippi | in vacanza col vento in poppa

Fonte : vanityfair

(Di martedì 30 luglio 2019)Deal mareDeal mareDeal mareDeal mareDeprende il largo. Mentre il suo Temptation Island, il «programma dell’estate», si conferma un successo, la 57enne conduttrice, autrice e produttrice ricarica le batterie andando per mare. Prima in Corsica e adesso, come rivelano queste foto, davanti al mare di Ansedonia, da sempre buen retiro della famiglia Costanzo-Deè in barca, in bikini; legge un libro, si rilassa. Il fisico è quello di una sportiva: equitazione, tennis, lunghe nuotate. Quando può, la conduttrice si tiene in movimento. In autunno lancerà un nuovo format – Amici Vip – ma non sarà lei a condurlo. Resta sul classico: C’è posta per te; Amici, Uomini e donne. Il successo, sostiene, non l’ha cambiata: «Ho Maurizio a tenermi con i piedi per terra. Perché è rimasto con ...

