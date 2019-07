Il Borgo di Labro nel Lazio | luogo ideale per l’Astroturismo

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Al confine traed Umbria, sul lago di Piediluco, c’è undi rara bellezza di soli 367 abitanti in cui tornare ad ammirare le stelle e la Via Lattea: ildi, in provincia di Rieti, ottiene la Certificazione di Qualità “​I cieli più belli d’Italia​” da parte di Astronomitaly​ ​-​ ​La​ ​Rete​ ​del​ ​Turismo​ ​Astronomico. Questa Certificazione e collaborazione traed Astronomitaly nasce dal progetto di un Villaggio Astro turistico (Eco-Astro-Geo) con strutture ricettive modulari geodetiche e un Planet-Auditorium Polifunzionale ideato da Patricia Gabriele che lo ha proposto al Comune di. La destinazione di– meta delmolto apprezzata da chi ama i piccoli borghi e una vacanza rilassante a contatto con natura e storia – si distingue anche comein cui osservare il cielo stellato, mirando a divenire un’eccellenza regionale ...

