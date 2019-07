I punti oscuri e le risposte dei carabinieri | apri e leggi

Carabiniere ucciso - la pattuglia e l’operazione “cavallo di ritorno”. I punti oscuri sulle scelte della centrale operativa : L’identificazione di Brugiatelli un’ora prima della chiamata al 112. L’ordine del maresciallo Pasquale Sansone al collega del Carabiniere ucciso, Andrea Varriale. La pattuglia in appoggio che non c’è. L’operazione di recupero della refurtiva, definita “cavallo di ritorno” non avvenuta secondo i canoni e l’intervento fuori dal territorio di competenza. L’ordinanza del gip di Roma, Chiara ...

"Bendare un indagato è reato" : l'Italia piange il carabiniere ucciso (tra polemiche e punti oscuri) : Il premier Conte interviene sulla foto scattata in caserma a Natale Hjorth, uno degli indagati per l'omicidio del...

Vicebrigadiere ucciso - ancora punti oscuri sul pusher e sull'intervento dei militari : Ieri il gip di Roma, Chiara Gallo, ha convalidato il fermo di Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjorth, i due cittadini statunitensi di 19 e 18 anni responsabili dell'omicidio del Vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, di 35 anni. Per i due, che davanti al gip hanno fatto scena muta, resta la misura della custodia cautelare in carcere, a Regina Coeli dove si trovano da venerdì perché volevano fuggire: nella stanza del prestigioso ...

Dal pusher che chiama i Cc al coltello : i punti oscuri : Due giovani Usa pagano 200 euro per una notte in albergo e poi girano armati di coltello per una dose di coca non consegnata? Uno spacciatore che telefona ai carabinieri ? Ci sono ancora punti da chiarire nel delitto.

Carabiniere ucciso : c'è la confessione - ma restano punti oscuri : Hanno confessato i due studenti statunitensi fermati per la morte del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, ma rimangono dei punti oscuri sull'esatta dinamica del furto e dell'estorsione che...

