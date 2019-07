Cani | Il mito del padrone capobranco

Fonte : dilei

(Di martedì 30 luglio 2019) Posizione verticale, 2 braccia, 2 gambe, 10 dita, 2 occhi, più o meno capelli in testa, usa le parole per comunicare, usa il deodorante, beve alcolici, ha le sue leggi = l’umano. Posizione orizzontale, 4 zampe, una coda, 2 occhi, manto con pelo più o meno lungo, per comunicare usa suoni, vocalizzazioni, espressioni, postura, odori, feromoni ma capisce le parole, si rotola in cose immonde, ha il suo, rigoroso, codice di comportamento, ha una dentatura capace di strappare carni e sgretolare ossa = il cane. Vivono insieme da millenni, si sono addirittura evoluti insieme, hanno una relazione che non ha pari nel mondo, non ci sono dubbi su chi è chi. Eppure… Eppure ci sono tanti problemi. Uno è il culto dele i suoi numerosi adepti. E’ l’argomento di oggi. L’assunto di base è, isono animali di branco che passano la vita pianificando e ...

