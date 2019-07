Cairo | «Rischi su Mediapro | va valutato con calma»

Cairo : «Rischi su Mediapro : non si può decidere in fretta» : Non mancano i dubbi di tanti presidenti della Serie A sul tema Mediapro. Su tutti il patron del Torino Urbano Cairo, che aveva già espresso le proprie perplessità nelle ultime settimane. Questioni ribadite anche in un’intervist al Sole 24 Ore: «Mi sembra che stiamo parlando di un cambiamento importante e delicato. Troppo importante e troppo […] L'articolo Cairo: «Rischi su Mediapro: non si può decidere in fretta» è stato realizzato ...

Rischio attentato : British Airways cancella tutti i voli verso Il Cairo per una settimana : La compagnia di bandiera britannica ha annullato tutti i voli destinati a Il Cairo in seguito a un allarme per un possibile attentato terroristico. Impossibile prenotare qualsiasi volo per la capitale egiziana.Continua a leggere

Coppa d’Africa 2019 : viaggio al Cairo - dove la morte di Morsi rischia di rovinare l’immagine artefatta voluta da Al Sisi : Sotto il cielo estivo del Cairo si vive come in un forno, le notti sono torride e appiccicose, hanno poco di magico e la gente spera di arrivare al giorno dopo nelle migliori condizioni possibili. La Coppa d’Africa di calcio è solo un dettaglio. E si vede. O, meglio, si vede poco. Come la mascotte Tut, il faraone Tutankhamon in versione cartone animato, nonché immagine scelta in fretta e furia dalla federazione ...