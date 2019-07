Borse | lo spread torna in area 200 Mercati in attesa della Fed | oggi asta BTp

Borse - lo spread torna sopra quota 200. Mercati in attesa della Fed - oggi asta BTp : Prevale la cautela sull'azionario europeo, mentre cresce l’attesa per la Fed che oggi inizia ufficialmente la sua due giorni di incontri che si concluderanno domani con l’annuncio...

Borse europee prudenti - spread rimane sotto 190 punti : Borse europee caute dopo la volatilità della vigilia e sulla scia della chiusura in calo registrata ieri da Wall Street e questa mattina dalle Borse asiatiche ....

Le Borse europee passano in positivo e Accelerano dopo la Bce. L'Eurotower ha lasciato i tassi fermi, come previsto, ha assicurato che la politica monetaria resterà altamente accomodante a lungo e ha aperto anche alla possibilità di rilanciare il quantitative easing. Londra avanza...

Borse positive. Spread torna sotto i 200 punti : Borse europee positive, tutte in rialzo dopo la seduta in verde di Wall Street e con gli occhi puntati alla riunione della Bce di giovedì. L'ottimismo è...

Borse europee - apertura positiva. Spread torna sotto i 200 punti : Le Borse europee mostrano una buona impostazione in avvio degli scambi, con rialzi superiori al mezzo punto percentuale . In linea con le altre piazze finanziarie anche il <a...

Borse europee prudenti in attesa delle trimestrali. Spread sotto 190 : Borse europee prudenti con gli investitori in attesa delle trimestrali, dopo che ieri Citigroup ha dato il via alle danze pubblicando numeri del periodo aprile-giugno migliori delle attese. Wall...

Borse asiatiche poco mosse - lo spread si consolida sotto 200 : Le Borse asiatiche chiudono la seduta contrastate con Tokyo e Shanghai in ribasso e la piazza di Hong Kong poco sopra la parità. I mercati sono reduci...

Borse euforiche e spread ai minimi - ma il rally è sostenibile? : Un’euforia contagiosa, con l’ombra di qualche (legittimo) dubbio finale. I mercati finanziari archiviano una settimana da incorniciare su tutti i fronti o quasi, ma iniziano a porsi qualche domanda...

Borse Ue positive. Spread a 196 punti : 9.19 Apertura positiva per le Borse europee, dopo i record fatti registrare ieri da Wall Street. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,23% a 21.956 punti. Spread Btp-Bund tedesco a 196 punti in avvio,con rendimento del decennale all'1,57%, ai minimi da ottobre 2016. Solo Londra è pressoché in parità. Parigi +0,06% e Francoforte +0,23%. Euro a 1,1282 dollari e 121,64 yen in apertura dei mercati valutari europei.

In attesa che la Commissione Ue ritiri oggi la raccomandazione di procedura per debito eccessivo, ritenendo i conti pubblici italiani del 2019 in linea con il Patto di Stabilità (queste solo le aspettative), sui mercati continua la corsa ai titoli di Stato italiani,

Il numero uno della Bce è intervenuto al Forum di Sintra, confermando le prospettive deboli per l'economia e sottolineando che il Qe ha ancora considerevole spazio a disposizione oltre a tornare a parlare di possibili ulteriori tagli dei tassi di interesse. A Piazza Affari acquisti generalizzaati, vendite solo su St dopo la riduzione delle stime di Huawei, in calo Ubi Banca. Sale il Creval dopo il piano...

Borse & MERCATI/ La garanzia del Quirinale aiuta spread e Piazza Affari : I MERCATI apprezzano l'impronta "quirinalizia" nei rapporti con l'Ue. Ma se il Ftse Mib scenderà sotto 19.500 vorrà dire che la situazione sta precipitando