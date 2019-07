Autrice del libro della De Lellis su IG | ' Pensavo di cambiare lavoro quando l' ha proposto'

Gold Mass - il debutto elettronico e dark della cantAutrice italiana laureata in Fisica : Con una laurea in Fisica e un lavoro nel campo dell’Acustica, che l’hanno agevolata nella sua preparazione musicale, Emanuela Ligarò in arte Gold Mass, ha da poco pubblicato il suo disco d’esordio intitolato Transitions, registrato tra l’Italia e la Scozia e prodotto da Paul Savage (Mogwai, Franz Ferdinand), “che si è innamorato del progetto sulla base dei demo che gli avevo inviato via email. All’inizio pensavo che non avrei avuto risposte. A ...

Donatella Rettore/ Auguri alla cantAutrice che l'Italia non ha capito del tutto : Donatella Rettore, oggi la cantautrice compie 66 anni: Auguri ad un'artista che l'Italia non ha capito del tutto. La sua piccola grande storia...

Lupita - la cantAutrice originaria del Messico si racconta : «La mia vita è fatta di decisioni di pancia» : Camilla Guadalupe Nava Lopez, in arte Lupita è una delle cantautrici tra le più promettenti del panorama musicale italiano. La cantautrice originaria del Messico capitata a Torino quasi per caso, ha sviluppato il suo percorso musicale, continuando a esibirsi all’estero con soddisfazione e credendo nella spontaneità della musica, parte integrante del suo processo creativo, conservandone così intatto lo spirito multiculturale e cosmopolita. ...

Fedez a processo per aver diffamato sui social l'Autrice del libro su Salvini : Fedez finisce a processo a Livorno. Secondo il procuratore Giuseppe Rizzo, che ne ha firmato il decreto di citazione diretta a giudizio, il rapper avrebbe diffamato via social la giornalista Chiara Giannini, nota, tra l’altro, come autrice del libro intervista a Matteo Salvini edito da AltaForte, casa editrice vicina a CasaPound, finito recentemente al centro delle polemiche.La prima udienza è stata fissata il 5 dicembre 2019 e al ...