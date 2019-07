Aggiornate Huawei P20 e P20 Pro - è arrivata la EMUI 9.1 con una sfilza di novità : Huawei P20 e Huawei P20 Pro sono i primi smartphone a ricevere l'aggiornamento con la EMUI 9.1 fra i tanti per cui il roll out è previsto durante il mese di luglio, come abbiamo visto. L'articolo Aggiornate Huawei P20 e P20 Pro, è arrivata la EMUI 9.1 con una sfilza di novità proviene da TuttoAndroid.

Aggiornate subito Huawei Mate 20 Lite - c’è la EMUI 9.1 con Android 9 Pie : partito il roll out in Italia : A un paio di giorni di distanza dal cugino Huawei P20 Lite, tocca a Huawei Mate 20 Lite ricevere l'aggiornamento ad Android 9 Pie con personalizzazione proprietaria EMUI 9.1 in Italia. L'articolo Aggiornate subito Huawei Mate 20 Lite, c’è la EMUI 9.1 con Android 9 Pie: partito il roll out in Italia proviene da TuttoAndroid.