Quel posto di lavoro da ad di Google su Linkedin è falso

Per Juve-Tottenham al posto del lancio della monetina Quello della carta di credito : Ieri la Juventus ha giocato (perso) contro il Tottenham per un gol di scarto. Era la prima ufficiale di Sarri ma c’è stata anche un’altra novità. La racconta Tony Damascelli, oggi, su Il Giornale. Per la prima volta nella storia del calcio, a stabilire il campo e il primo tocco di palla all’inizio della partita non è stato il consueto lancio della monetina ma quello della carta di credito. Accanto all’arbitro, ai suoi ...

Mirabilandia - la mamma di Edo morto in piscina : 'Quel posto va chiuso - mia vita finita' : Non si danno pace i genitori del piccolo Edoardo Bassani, il bimbo di 4 anni morto annegato al Mirabeach, il parco acquatico di Mirabilandia. "Non sono andata via, non ho lasciato il mio bambino da solo" si è difesa la mamma, Valentina, indagata insieme ad altre 9 persone, per omicidio colposo in cooperazione. Poi, si è sfogata dicendo che quel posto è molto pericoloso e va chiuso. ...Continua a leggere

"Scambia l'avvocato per l'imputato". Ma Quel giudice resta al suo posto : Luca Fazzo Uno dei pochissimi bocciati agli esami lavora a Catanzaro. Non lo cacciano però nessun capo lo vuole nel suo ufficio Milano - «Confusione nella individuazione degli imputati e dei difensori, difficoltà nella comprensione dei capi di imputazione»: può un giudice di tale fatta continuare a fare il giudice? Sì, può. Con buona pace dei cittadini cui toccherà in sorte essere giudicati da lui. La storia di A.C., giovane ...