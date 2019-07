La Gregoretti resta ormeggiata con i migranti a bordo | Berlino si fa avanti | Noi

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 29 luglio 2019) “Il governo federale e il ministero degli Interni tedesco hanno reso noto venerdì della scorsa settimana in Commissione europea la sua disponibilità a prendere”: lo ha detto un portavoce del ministero degli interni tedesco, rispondendo ad una domanda sulla. “Il governo tedesco esprime profondo cordoglio per l’incidente che ha portato alla morte di un centinaio di”, ha poi aggiunto la portavoce del governo Ulrike Demmer in una conferenza stampa.La Commissione europea ha annunciato che “a seguito della richiesta dell’Italia ha iniziato i contatti per sostenere e coordinare tutti quegli stati membri che intendono prendere parte agli sforzi di solidarietà riguardo aiancora a” della nave. Così un portavoce dell’esecutivo comunitario che ha precisato che ...

LaStampa : Stallo sulla Gregoretti. Salvini resta solo, nessuna sponda da Conte e Mattarella - LaStampa : Il sospetto di una vendetta per la Torino-Lione. E la nave resta bloccata nel porto con 131 migranti. - Avvenire_Nei : #migranti La motovedetta italiana resta bloccata fuori dai porti italiani -