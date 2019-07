Inter | le rivelazioni di Skriniar | “Conte è un martello | sta nascendo una squadra da

Giulia Cavaglià furiosa per Intervista di Manuel alla Mennoia : rivelazioni su Ibiza e tradimento : Manuel Galiano, l’intervista di Raffaella Mennoia fa infuriare Giulia Cavaglià Non è passato neanche un giorno dell’intervista di Manuel Galiano che Giulia Cavaglià, intervistata anche lei da Raffaella Mennoia per Witty, ha ritenuto opportuno d’intervenire per smentire alcune dichiarazioni. Non chiedeteci dove sta la verità perché di prove non ce ne sono, ma piuttosto chiediamoci […] L'articolo Giulia Cavaglià furiosa per ...