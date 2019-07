Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2019) “Alcuni anni prima avevo tentato di prendere il Milan, poi il Palermo, e così via: la chiamerei rivincita“. A distanza di qualche mese dall’acquisto della, il patron viola Roccotorna a parlare della trattativa che gli ha permesso di acquistare la società toscana. Queste le sue parole al quotidiano on line lavocedinewyork.com “Il valore della mia impresa Mediacom in questo momento ritengo che sia di 8 miliardi di dollari. Mentre per la, parliamo di circa 150-170 milioni. Quindi l’ho comprata con una piccola percentuale di quello che posseggo, ma sta prendendo il 98% del mio tempo. Ma ho appena iniziato, ènuovo per me, e in Italia la cultura è diversa, ho dovuto firmare più carte legali in questa operazione in Italia di quelle che ho firmato in tutta la mia vita. Ma è il sistema italiano. La mia intenzione è di ...

CorSport : #Commisso blinda #Chiesa e attacca la #Juve: 'La #Champions non la vince mai' ???? - classcnbc : Rocco Commisso in diretta @classcnbc “@federicochiesa ha fatto un grande lavoro, con noi, siamo orgogliosi di lui.… - CalcioWeb : #Fiorentina, #Commisso solito fiume in piena: retroscena, spese, guadagni, tutto sulla trattativa d'acquisto dei vi… -