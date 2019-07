Di Maio | Per ogni accordo | serve intesa con Conte e quell' altro

Di Maio : “Per ogni provvedimento ci dobbiamo sedere a un tavolo io - Conte e quell’altro là”. L’audio dell’incontro con gli attivisti : “A volte siamo costretti a subire l’atteggiamento della Lega che è insopportabile. Ma dopo le elezioni non avevamo alternativa: o andavamo all’opposizione o cercavamo di portare a casa il più possibile nelle peggiori condizioni. ogni volta che si deve approvare un provvedimento, in Parlamento o in Consiglio dei ministri, ci dobbiamo sedere a un tavolo io, Conte e quell’altro là e dobbiamo fare un accordo. ogni ...

Governo - Di Maio con gli iscritti 5s a Cosenza : “Per decidere serve sempre un accordo con Conte e quello là. Lega a volte insopportabile” : “Ogni volta che si deve approvare un provvedimento, in Parlamento o in Consiglio dei ministri, ci dobbiamo sedere a un tavolo io, Conte e quell’altro là e dobbiamo fare un accordo. Ogni volta”. È lo sfogo di Luigi Di Maio mentre domenica sera a Cosenza parla con circa 500 iscritti nel corso di un’assemblea del Movimento 5 stelle. L’audio del suo discorso, durato circa un’ora, è stato pubblicato dal sito della testata ...

Almaviva : Bellanova (Pd) - 'Di Maio lavora per smantellare settore call center' : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) - "La vertenza Almaviva deve essere una vertenza nazionale non solo perché licenziare 1600 persone a Palermo è un dramma ma anche perché, se si parte con i licenziamenti a Palermo, il rischio è l'abbandono di tutto il settore. Quello che noi contestiamo a Di Maio, e a tu

A Siracusa ‘Festa del Mare’ per ricordare il recordman Enzo Maiorca : Palermo, 29 lug. (AdnKronos) – Una Festa del Mare per ricordare il 30 luglio del 1988, quando Enzo Maiorca, il ‘Re degli abissi”, il recordman Siracusano di immersioni in apnea, riuscì a toccare la profondità di -101 metri in assetto variabile, conquistando il record mondiale. Domani la sua città lo ricorderà con una serie di iniziative, organizzate dal Comune di Siracusa e dall’Area Marina Protetta del Plemmirio. ...

Tav - Luigi Di Maio : “Lega non ha i numeri - userà i voti del Pd per fare un favore a Macron” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, sfida la Lega sul voto in Parlamento sulla Tav, l'Alta velocità Torino-Lione: "Oggi da sola non ha i numeri per far passare la Tav, dovrà usare i voti del Pd. E dovrà usare i voti del Pd per fare un favore a Macron: è una cosa che dovranno spiegare ai loro elettori".Continua a leggere

**Autonomia : Di Maio - ‘va fatta con investimento straordinario per Sud’** : Napoli, 29 lug. (AdnKronos) – “L’autonomia va fatta, ma nella misura in cui non danneggia le altre Regioni. Per non danneggiare le altre Regioni noi dobbiamo cogliere un’occasione storica che è quella di un’autonomia che ci permetta di fare insieme livelli essenziali di prestazione, il fondo di perequazione e un investimento straordinario sul Sud. Perchè oggi, per come era progettata questa autonomia, andava a ...

Carabiniere ucciso : Di Maio - ‘stop polemiche - ergastolo per colpevoli’ : Napoli, 29 lug. (AdnKronos) – “Ho visto che ci sono molte polemiche sulla foto del ragazzo bendato. Quella foto non è bella, sicuramente ha fatto bene l’Arma dei Carabinieri a trasferire i carabinieri che avevano compiuto quest’atto. Però non voglio che la si butti in caciara: abbiamo un nostro servitore dello Stato ammazzato con undici coltellate. Parlare adesso ogni giorno più del ragazzo bendato che del nostro ...

Tav : Di Maio - ‘Lega spieghi sì con voti Pd per favore a Macron’ : Napoli, 29 lug. (AdnKronos) – “La Lega era no Tav, poi ha cambiato idea. Oggi da sola non ha i numeri per far passare la Tav Torino-Lione, dovrà usare i voti del Pd. Però usare i voti del Pd per fare un favore a Macron è una cosa che dovranno spiegare poi ai lori elettori”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a Napoli, dove si trova per partecipare ad un convegno ...

Di Maio : legge per "vittime del dovere" : 15.23 "Quel che è accaduto al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ci lascia ancora senza pace. C'è un passo in più che però possiamo compiere. Ed è quello di equiparare il trattamento delle vittime del dovere a quello delle vittime del terrorismo". Così il vicepremier Di Maio, su Facebook. "C'è già una legge del M5S depositata dal nostro senatore Gianmarco Corbetta. Spero che si riesca presto ad incardinare in commissione e che il testo trovi ...

Tav - mozione M5s per il no. Di Maio : “Non facciamo regali a Macron”. Lega : “Favore alla Francia fatto da loro con voto a Von der Leyen” : “Noi non ci arrendiamo, noi pensiamo al Paese, non facciamo regali a Macron“. “L’unico regalo a Macron lo hanno fatto M5s e Pd votando la presidente della Commissione Europea decisa a Parigi e Berlino”. Di Maio attacca, la Lega risponde, nell’ennesimo capitolo di un conflitto permanente interno al governo che questa volta si consuma sull’Alta velocità Torino-Lione. L’occasione di scontro è una ...