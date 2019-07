Curriculum falso | reato | conseguenze e quando scatta il licenziamento

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 29 luglio 2019)ilSappiamo dei rischi connessi a creare e a far circolare un, che ad esempio contiene informazioni su scuole o università in realtà mai frequentate, oppure su lavori mai effettivamente svolti. Vediamo allora cosa dice la legge in proposito e come reprime questo genere di comportamento. Se ti interessa saperne di più su come fare una lettera di presentazione per un neolau, clicca qui.: un’abitudine diffusa e rischiosa In Italia non è affatto raro che un recruiter, ovvero un addetto alla selezione di personale, si imbatta in une non veritiero, ovvero non contenente dati corrispondenti alla realtà. La finalità di CV di questo tipo è chiara: cercare di fare migliore figura, di impressionare ed avere quindi maggiori chance di ottenere un dato ...

EsciFranco : @CarloCalenda Precisamente nominare un ministro dell'istruzione con la terza media e con un curriculum falso come a… - antonel52837259 : @genx52 @ManuPalo67 @ValeMameli @kiara86769608 @fernandella25 @musso E quindi ? Lo fanno sempre, lo faranno ancora.… - PietroJoser : Facce da Sala: - “In Italia la Lega ha scelto persone sbagliate, con immagine e curriculum non immacolato” (Sala,… -