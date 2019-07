Bancomat | perché sono a rischio i prelievi l’1 e il 2 agosto

L'elemosina in chiesa si fa col Bancomat perché rubano le cassette per le offerte : "Siamo in via sperimentale per alcuni mesi per vedere l'impatto e l'adesione a questa iniziativa. Non si tratta del fatto che 'tutto ha un costo', ma del fatto che purtroppo continuano ad esserci furti in chiesa quindi una presenza minore di denaro può far dissuadere chi pensa di fare effrazioni di cassette o altro". Monsignor Vincenzo Tosello, parroco della chiesa di San Giacomo di Chioggia (Venezia), spiega in un video pubblicato ...