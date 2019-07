Roma | carabiniere Mario Cerciello Rega ucciso | il pusher suo informatore | intervento non

Chi sono i sospettati per l’omicidio del carabiniere a Roma : sono due ragazzi di 18 e 19 anni di San Francisco, gli investigatori stanno provando a ricostruirne movimenti e motivazioni

Carabiniere morto a Roma : com'è nata la falsa pista dei due nordafricani : Sarebbe stata la vittima del furto a depistare suo malgrado le indagini, ma molti media hanno rilanciato con molta enfasi e...

Carabiniere ucciso a Roma - gli americani ripresi in piazza Mastai con il mediatore del pusher : Volevano comprare droga da un pusher a piazza Mastai ma hanno rubato il borsello di Sergio Brugiatelli, mediatore di due pusher, per riavere i soldi dopo essersi accorti che lo spacciatore gli aveva dato semplice aspirina: questa la dinamica del furto avvenuto ieri notte a Roma che ha portato poi all’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega confessato da uno dei due giovani statunitensi fermati e sotto interrogatorio. Nel video ripreso ...

Carabiniere ucciso a Roma - la foto-choc dell'americano in caserma : come lo hanno ridotto : La foto che vedete qui sopra è stata scattata venerdì 26 luglio, in un ufficio del Reparto investigativo dei carabinieri di via In Selci, a Roma. Nello scatto una delle due belve che hanno ucciso Mario Cerciello Rega, il Carabiniere morto a Roma. Nel dettaglio si tratta di Gabriel Christian Natale H

Carabiniere ucciso a Roma - il pusher : "Ho detto io che erano due magrebini - volevo depistare un po'" : Sergio Brugiatelli, 47 anni, ha chiamato i carabinieri per recuperare il borsello sottratto per vendetta

Roma - carabiniere Cerciello ucciso da teenager americano : lo conferma il NYT : I responsabili dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega sono gli americani Christian Gabriel Natale Hjorth ed Elder Finnegan Lee. Non sono solamente quotidiani italiani a riportarlo ma anche l'autorevole quotidiano americano New York Times, che ha riportato quanto detto da funzionari italiani. I due assassini, di 19 e 18 anni, sono entrambi nati a San Francisco, nella ricca California, e provengono da buone famiglie. ...

Roma - carabiniere ucciso : il gip convalida il fermo per la coppia di amici statunitensi : I carabinieri della Compagnia di Roma hanno arrestato ieri Gabriel Christian Natale Hjorth (18 anni) e Elder Finnegan Lee (19 anni) entrambi statunitensi e in visita nel nostro paese per motivi di svago, per tentata estorsione e omicidio aggravato. Entrambi, infatti, vengono considerati responsabili dell'assassinio a coltellate, al culmine di una colluttazione, del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, 35enne originario di Somma Vesuviana. Il ...

Carabiniere ucciso a Roma - uno degli indagati bendato durante l’interrogatorio : Accertamenti dell’Arma: chiesti chiarimenti agli investigatori. Rabbia nelle chat dei colleghi militari

CARABINIERE UCCISO A Roma/ Video - convalidato fermo dei due americani : CARABINIERE UCCISO a coltellate a ROMA, Mario Cerciello Rega: Video. convalidato il fermo dei due americani accusati dell'omicidio.

Carabiniere ucciso a Roma – L’ipotesi maghrebini nata da un depistaggio e la pattuglia in appoggio che non c’era : La pattuglia in appoggio che non c’è, due pusher ricercati e il depistaggio del loro tramite, che ha denunciato il furto dello zaino al 112 dicendo di essere stato aggredito da due maghrebini. Ma lui sapeva che quei due erano americani, e li conosceva. Sono questi i nuovi elementi chiave della vicenda che ha portato all’accoltellamento e alla morte del vice brigadiere Mario Rega Cerciello, per la quale sono indagati con ...

Carabiniere ucciso a Roma - l'assassino Elder Lee fa uso di psicofarmaci : ecco cosa c'era nella sua stanza : Elder Finnegan Lee, l'assassino del Carabiniere Mario Cerciello Rega, fa uso di psicofarmaci. La clamorosa rivelazione è emersa dall'inchiesta della Procura di Roma. nella stanza dell'albergo di lusso dove alloggiava insieme all'altro ragazzo fermato, Christian Gabriel Natale Hjort, gli inquirenti -

Carabiniere ucciso a Roma : Di Maio invita lo Stato a farsi un esame di coscienza : Dopo le parole di Saviano sui social, che ha accusato gli esponenti politici di aver strumentalizzato la vicenda a fini razzisti, il vicepremier Luigi Di Maio ha espresso su Facebook suoi pensieri riguardanti la morte del Carabiniere e in particolar modo la situazione della sicurezza nella Capitale: "I carabinieri dovrebbero mostrare il proprio valore con la vita, mai con la morte" ha scritto. Il cordoglio del Ministro su Facebook Il post del ...

Carabiniere ucciso a Roma – I due americani non rispondono al gip. Lee fa uso di psicofarmaci e avevano bevuto : Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjorth si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al gip che li ha interrogati per la convalida del fermo. I due cittadini americani di 19 e 18 anni sono accusati di concorso in omicidio aggravato e tentata estorsione per l’uccisione del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, avvenuta nella notte tra il 25 e 26 luglio scorsi in pieno centro a Roma. In merito alla ...