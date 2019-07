Deltaplano | Mondiali 2019 | dominio azzurro! Doppietta nell’individuale con Ploner e

Fonte : oasport

(Di domenica 28 luglio 2019) Italia in trionfo aidi, che si sono svolti in Friuli-Venezia Giulia. La formazione azzurra guidata dal team leader Flavio Tebaldi si impone sia nella classifica individuale che in quella a squadre. In quest’ultima arriva così il sesto titolo consecutivo in una rassegna iridata, che conferma l’Italia come una delle grandi potenze internazionali di questo sport. Nella gara individualeazzurra con l’oro di Alessandro, che conquista il terzo titolo della carriera dopo quelli 2009 e del 2011, e l’argento di Christian Ciech, mentre completa il podio il tedesco Primoz Gricar. In casa Italia da sottolineare anche il nono posto di Filippo Oppici. Nella decima ed ultima task è arrivato il successo di Gricar, che ha cercato di mettere pressioni agli italiani, che sono però rimasti lucidi e sono riusciti a mantenere le prime due posizioni della generale. ...

