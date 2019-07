CorSport | Il piano B del Napoli oltre Pépé | James Rodriguez e Lozano

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 28 luglio 2019) Nicolasè vicino all’Arsenal, ma ilha sempre avuto unB. UnB si fa per dire, scrive il Corriere dello Sport, perché contempla nomi non esattamente sconosciuti:e Hirving. Il colombiano è il primo calciatore nella lista di Ancelotti. Per lui nulla è cambiato: a decidere sarà Florentino Perez. Il destino dell’attaccante galleggia tra, l’Atletico Madrid e il Real. Dopo l’infortunio di Asensio, infatti, il club ha iniziato a riflettere sulla possibilità di trattenerlo. Ma neppure su questo c’è ancora una certezza. Di sicuro De Laurentiis lo vuole solo in prestito: si tratta solo a partire da questa formula.c’è, ancora del Psv. Ilci si è fiondato in anticipo sugli altri, era unA, poi però ha scoperto che alla fine della stagione il messicano si era infortunato e ilA è diventato...

pino_nostro : RT @capuanogio: Il piano B dell’#Inter nel caso di un addio alla trattativa #Lukaku porta a #Cavani, in scadenza nel 2020. Da lunedì accele… - EnzoArlotta29 : RT @capuanogio: Il piano B dell’#Inter nel caso di un addio alla trattativa #Lukaku porta a #Cavani, in scadenza nel 2020. Da lunedì accele… - Ste_Gualdoni : RT @capuanogio: Il piano B dell’#Inter nel caso di un addio alla trattativa #Lukaku porta a #Cavani, in scadenza nel 2020. Da lunedì accele… -