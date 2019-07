Emilia Romagna approva legge contro l’omo-transfobia dopo dibattito ininterrotto di 39 ore

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2019) Due giorni e due notti di seduta per discutere e votare uno a uno i 1.787 emendamenti, molti dei quali presentati da Fratelli d’Italia. Poi, alle 3.30 di sabato mattina ladi contrasto alle discriminazionile persone gay, trans, lesbiche, bisessuali, queer, è statata dal Consiglio regionale dell’con 33 voti favorevoli del centrosinistra e del M5s 10 contrari del centrodestra. “La dignità delle persone – ha detto il presidente Stefano Bonaccini – non si ferma con l’ostruzionismo. L’fa un passo avanti importante, affermando il diritto alla piena autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere. Fissiamo un principio che mai deve essere messo in discussione, e cioè che ogni persona vale in quanto tale, per ciò che è”. Il provvedimento mira ...

vladiluxuria : Ringrazio il #pd il #M5s e la #sinistraitaliana per aver votato in Regione Emilia-Romagna la legge contro la… - SirDistruggere : In Emilia-Romagna passa la legge regionale contro l'omofobia dopo ben 39 ore di discussione. 39 ore per dire che le… - repubblica : Emilia-Romagna, passa la legge anti omofobia nella notte dopo 39 ore di discussione: è un record [news aggiornata a… -