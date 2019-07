Dimaro | l’ultimo baluardo di un calcio tangibile fra passato e futuro

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 27 luglio 2019) Si è concluso stamattina il ritiro pre-campionato del Napoli in Val di Sole. 22 giorni filati di allenamenti, lavoro e amichevoli all’ombra delle Dolomiti e in uno scenario climatico-naturale invidiabile da molti. Da ormai nove anni gli azzurri disegnano, approntano e costruiscono da queste parti l’inizio di una nuova stagione calcistica. Anche quest’anno, oltre tre settimane di allenamenti aperti ai tifosi e di amichevoli in zona – quest’anno addirittura senza spostarsi a Trento – e di momenti di incontro fra calciatori e tifosi (firme e selfie post-allenamento e due eventi-incontro con domande dei fan). Un vero e proprio unicum nello scenario italiano ed europeo, in controtendenza rispetto all’era moderna di questo sport. In Serie A soltanto il Sassuolo si è avvicinato ai numeri del Napoli, restando per 18 giorni a Vipiteno. Numeri nemmeno ...

