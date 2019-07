Crolla balconata in discoteca | il racconto shock dell’azzurra Viacava | “ho visto uno dei

Caos ai Mondiali di nuoto - Crolla balconata in un night : Gwnagju, 27 lug. – (AdnKronos) – Tragedia in Sud Corea, dove due sudcoreani sono rimasti uccisi e otto atleti sono stati feriti nel crollo di una balconata all’interno di una discoteca di Gwangju, città dove sono in corso i Mondiali di nuoto . Secondo le prime ricostruzioni la balconata del Coyote Ugly night club, che si trova nei pressi del villaggio che ospita gli atleti, ha ceduto perché troppo affollata. Al momento ...

Corea del Sud - Crolla la balconata di una discoteca : 2 morti - feriti 8 atleti dei Mondiali di nuoto : È crollata nella notte la balconata di una discoteca di Gwangju, la città della Corea del Sud che sta ospitando i Mondiali di nuoto: due persone sono morte, altre 15 sono rimaste ferite in modo lieve: solo in 3 sono stati portati in ospedale, mentre gli altri sono stati medicati nel centro medico del villaggio degli atleti. Tra loro c’è anche un atleta italiano di cui ancora non si conoscono le generalità, oltre che 3 americani, 2 ...