26enne per fare uno scherzo alla fidanzata finge il suicidio impiccandosi | ma per un

Los Angeles - stermina la sua famiglia e due persone a caso : 26enne arrestato : Aurora Vigne È successo a Los Angeles. Il giovane ha aperto il fuoco contro il padre e il fratelo, uccidendoli, e poi ha ferito la madre. Mentre si è dato alla fuga ha freddato altre due persone Ha impugnato la pistola e ha aperto il fuoco contro la sua famiglia, uccidendo il padre e il fratello. La follia omicida ha avuto luogo a Los Angeles la notte scorsa. Il ragazzo 26enne ha anche tentato di uccidere la madre, che fortunatamente ...

Incidente Jesolo - c’è un fermo per omicidio stradale : 26enne ai domiciliari : Un 26enne è stato fermato con l’accusa di omicidio stradale plurimo e omissione di soccorso perché ritenuto responsabile dell’Incidente a Jesolo che nella notte ha provocato la morte di 4 giovani tra i 22 e i 23 anni. Il fermo è stato firmato dal pm di Venezia Giovanni Gasparini. Il fermato è un romeno residente in Italia dal 2012 e si trova ai domiciliari. Vive a Musile di Piave, la stessa località della provincia di Venezia in cui ...

Civitacquana - 26enne travolto da un’auto e trovato morto per strada : caccia al pirata : Un richiedente asilo di 26 anni, Diallo Mamadou Tihana, è stato trovato morto, semi nascosto da alcuni alberi, sul ciglio della statale 602 in contrada Vicenne a Civitacquana, Pescara. Il ragazzo era stato travolto la notte precedente da un'auto pirata. Il conducente è fuggito ma indagini sono in corso per rintracciarlo: se fermato verrebbe arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Roma - 26enne morto alla Sapienza : la Procura indaga per omicidio colposo : omicidio colposo contro ignoti. Con questa accusa la Procura di Roma sta indagando sulla morte di Francesco Ginese, il giovane di 26 anni deceduto sabato dopo aver provato a scavalcare il muro dell’università della Sapienza per andare a una festa abusiva. Il ragazzo, nella scalata, si era reciso l’arteria femorale. Inutili il ricovero e l’operazione di urgenza al Policlinico Umberto I. Il pubblico ministero Stefano Rocco Fava, ...

Modica - albanese 26enne arrestato per traffico di droga : La Polizia di Stato di Ragusa e Modica esegue cattura a carico di un albanese per traffico di sostanze stupefacenti. Latitante il secondo destinatario

Milano - sequestrata per quattro giorni in casa : 26enne si lancia dal balcone - è salva : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato a Milano, dove una donna di 26 anni è stata segregata in casa per quattro giorni da un uomo di 39 anni, Giacomo Oldrati, meglio conosciuto alla giustizia come il "guru del corallo". Tale appellativo, secondo quanto riporta la stampa locale, deriverebbe da alcune torture inflitte alle sue vittime, alcune delle quali sarebbero state drogate con una particolare specie di corallo, abbastanza tossica: ...

Precipita dal terrazzo per scappare dal fidanzato/ Milano - 26enne segregata da giorni : Giovane 26enne è Precipitata a Milano da un terrazzo per scappare dal fidanzato violento che l'aveva sequestrata da quattro giorni.