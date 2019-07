Vivi e lascia vivere | Elena Sofia Ricci | Con Corsicato sono una mamma molto diversa

Fonte : blogo

(Di venerdì 26 luglio 2019) Un family drama con la firma di Pappie un ruolo dadiverso da quelli finora portati in tv:a Giffoni 2019 dà qualche indicazione sulla sua Laura, personaggio che interpreta in, prima serie tv per il regista napoletano che ha ambientato proprio nella sua città natale le vicende della famiglia Ruggero, composta da unascostante e dalle suoi tre figli, la primogenita Giada di 23 anni e i gemelli diciassettenni Nina e Giovanni. "Laura è unaruvida, pragmatica, senza smancerie, non proprio una campionessa dell'affettività, che deve piuttosto darsi da fare, che vive i tempi di oggi. Un personaggiodiverso dalle mamme che ho fatto finora, dai Cesaroni alla stessa Suor Angela, che ha una componente fortemente materna. E così ho fatto una donna ancorada quelle interpretate finora" dice l'attrice, sintetizzando ...

