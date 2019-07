Taekwondo | El Hassan Cup 2019 | secondo posto di Sofia Zampetti nella prima giornata!

Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019) Si è conclusa lagiornata della ElCup, appuntamento di categoria G1 del calendario internazionale diin programma ad Amman (Giordania).categoria senior la spedizione italiana non ha deluso le aspettative raccogliendo uno splendidoconcategoria -46 kg. L’azzurra ha centrato il terzo podio stagionale, migliorandosi dopo la terza posizione al Cyprus Open e al Luxembourg Open, e centrando un risultato importante per scalare ulteriormente il ranking mondiale (n.39). Dopo due vittorie contro Radha Bathi (24-4) e Jana Abd Alrahim (26-1), l’atleta italiana si è giocata la vittoria contro la favorita ucraina Iryna Romoldanova (n.8), cedendo soltanto con il punteggio di 14-12. Ilitaliano in gara era invece Davide Albani (-54 kg), sconfitto però al primo turno dal giordano Kher Allh Ekash (15-10). Nelle ...

