Siria | oltre 100 morti in 10 giorni di raid Onu | “Fallimento dei Paesi più potenti del

Oltre l'inferno - i rifugiati dimenticati della Siria : Questa settimana sono morti solo 5 bambini sotto i cinque anni a causa della diarrea. È andata meglio dei mesi scorsi. Quando morivano per patologie curabili anche più di 100 persone al mese.Il campo di Al Hol è diventato in pochi mesi l’inferno in terra e tra fine 2018 ed inizio 2019, sono arrivate 64mila persone. Il campo ne ospitava solo 9.000.Era stato allestito a fine 2016 per accogliere gli iracheni in fuga da ...