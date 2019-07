Prezzi Carburanti | prevale la calma sui listini

Prezzi benzina - diesel e gpl : stabilità sulla rete carburanti italiana : stabilità sulla rete carburanti italiana: neanche oggi si registrano interventi sui Prezzi raccomandati delle compagnie. Anche sul territorio prevale la calma. In particolare, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,598 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : si rompe lo stallo sulla rete carburanti : Dopo 8 giorni di calma Eni ha ritoccato i Prezzi raccomandati di benzina e diesel. Sul territorio Prezzi praticati ancora senza scosse, in attesa di recepire l’intervento del Cane a sei zampe e le possibili contromosse delle altre compagnie. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : prosegue la calma sulla rete carburanti : calma sulla rete carburanti italiana: non si registrano movimenti dei Prezzi raccomandati da parte delle compagnie, per l’8° giorno di fila. Anche sul territorio Prezzi praticati all’insegna della stabilità. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,593 ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : prosegue la fase di calma sulla rete carburanti : prosegue la fase di calma sulla rete carburanti italiana: non si registrano oggi movimenti dei Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio Prezzi praticati senza scosse. In particolare, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,591 euro/litro, con i ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : sulla rete carburanti prevale la calma : calma sulla rete carburanti italiana: neanche oggi si segnalano interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Anche sul territorio non si registrano particolari movimenti. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,592 euro/litro, con i diversi marchi che ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : calma sulla rete carburanti : calma sulla rete carburanti: non si registra nessun movimento da parte delle compagnie. Sul territorio i Prezzi praticati risultano poco mossi. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,592 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,590 a 1,607 euro/litro (no-logo ...

Prezzi Carburanti : giro di ribassi per il gpl - fermi benzina e gasolio : Movimenti sulla rete carburanti: giro di ribassi per il gpl, fermi benzina e gasolio. Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, Ip ha ridotto di 3 centesimi al litro i Prezzi consigliati del Gpl, Q8 di 2. Queste sono le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : domina la calma sulla rete carburanti : calma e stabilità sulla rete carburanti italiana: non si segnalano interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie per l’8° giorno consecutivo. Anche sul territorio, di conseguenza, Prezzi praticati senza particolari scosse. Secondo l’elaborazione di “Quotidiano Energia” dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità ...

Prezzi benzina - diesel - gpl : stabilità sulla rete carburanti : stabilità sulla rete carburanti italiana: non si registrano nuovi interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio Prezzi ancora con tendenza alla discesa a valle della girandola di ribassi che ha caratterizzato la scorsa settimana. Secondo l’elaborazione di “Quotidiano Energia” dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale ...

Carburanti - Figisc : verso calo dei Prezzi nei prossimi giorni : Nei prossimi giorni si dovrebbero registrare un calo dei prezzi dei Carburanti. A sostenerlo è Bruno Bearzi, il presidente della Figisc – Confcommercio. “A meno di drastiche variazioni in più od in meno delle quotazioni internazionali alla chiusura dei mercati di oggi o del tasso di cambio euro/dollaro – sottolinea-, ci sono ad oggi plausibili presupposti per una aspettativa di prezzi tendenzialmente in calo, media dei due ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : continuano i ribassi sulla rete carburanti : Proseguono i ribassi sulla rete carburanti italiana: Tamoil ha tagliato oggi di 2 cent i Prezzi raccomandati di benzina e diesel e Q8 è scesa di 1 cent su entrambi i carburanti. Si conferma l’andamento in discesa dei Prezzi praticati sul territorio. In particolare, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale ...