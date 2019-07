Ozil e Kolasinac aggrediti da uomini armati | il difensore a mani nude li mette in fuga

Ozil aggredito da due ladri armati di coltello - il compagno di squadra Kolasinac li affronta e li mette in fuga. Le immagini : I giocatori dell’Arsenal Mezut Ozil e Sead Kolasinac sono stati inseguiti e aggrediti giovedì pomeriggio in pieno centro a Londra da un gruppo di ladri che voleva impadronirsi dell’automobile del tedesco, su cui viaggiavano. La scena è stata immortalata in un video e l’episodio è stato confermato dal club inglese che ha informato che entrambi i giocatori non hanno riportato lesioni: “Abbiamo contattato i due giocatori, ...

