Nuove tecnologie, la Lega: “Inserire la protezione dell’identità digitale in Costituzione”

(Di venerdì 26 luglio 2019) Inserire la difesa dell'identitàin Costituzione e creare un cloud unico nazionale per proteggere i dati dei cittadini raccolti dagli enti pubblici. Lapresenta le sue proposte in tema die il leghista Morelli dice: "Parlare di sovranismo in questo campo è sbagliato, ma va difeso l'interesse nazionale"