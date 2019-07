Lega contro M5s | al consiglio regionale della Lombardia finisce in rissa

Pd contro la Lega ma Travaglio attacca i dem : 'È tutta una commedia - sceneggiata' : Solito appuntamento con l'editoriale di Marco Travaglio su Il Fatto Quotidiano. Solito concentrato di concetti in cui il giornalista non usa giri di parole per manifestare chiaramente il proprio punto di vista critico nei confronti della politica italiana. Stavolta, sotto la sua lente d'ingrandimento, finiscono diversi partiti. La base del suo ragionamento riguarda il caso Sozzani, al centro di un'indagine giudiziaria. A far andare su tutte le ...

Sondaggi politici - la Lega ha il doppio dei voti del Movimento 5 Stelle : 36% contro 18% : Il Sondaggio elettorale realizzato dall'istituto Demopolis segnala l'aumento della distanza in termini di consenso fra i due partiti che compongono la maggioranza di governo: la Lega vola al 36%, mentre il M5s si fermerebbe al 18%. E Fratelli d'Italia conferma il sorpasso ai danni di Forza Italia.Continua a leggere

Tav - Grillo : "Molto scontento - decida il Parlamento" | Di Maio : "Lega era contro - ora la celebra - perché?" : Affondo del leader M5s Di Maio contro la Lega: "Ha fatto battaglie contro l'opera e ora è a favore, chiediamoci perché"

Lega-Russia - Parrini (Pd) contro Salvini : “È il ministro della fuga e del tradimento” : Dopo il ‘forfait’ di Matteo Renzi è Dario Parrini a prendere la parola in Senato per replicare all’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Parrini a nome del Partito democratico rivolge “quattro domande” a Conte e accusa il capo del governo: “Lei su questo non ci ha detto niente”. Accuse all’assente Matteo Salvini. “È il ministro della fuga e del tradimento delle ...

Odiare ti costa : scatta la battaglia Legale contro la violenza online : Odiare ti costa, l’iniziativa contro chi pubblica commenti violenti o diffamatori sui social network (fonte: Facebook) L’odio in rete ha i giorni contati. Diffamazioni, calunnie e minacce lanciate attraverso i post e i commenti dei social network ora hanno un nuovo avversario pronto a combatterle sia sul web, sia nella vita reale. Nasce Odiare ti costa, un’iniziativa lanciata dall’associazione Tlon assieme allo studio legale ...

Nord contro Sud : la Lega “nazionale” di Salvini si divide sull’autonomia : C’è voluta l’autonomia per alzare il velo sulla grande finzione della politica italiana. Fino a oggi Matteo Salvini ha fatto credere che esista una sola Lega, una...

Foggia - arrestato sindaco Lega di Apricena/ Antonio Potenza "appalti reati contro PA" : Apricena, il sindaco della Lega Antonio Potenza arrestato per reati contro la Pubblica Amministrazione: Procura Foggia, le accuse e gli scenari

Fondi russi alla Lega : nemmeno Vannucci - il terzo italiano all’incontro di Mosca - risponderà ai pm : nemmeno Francesco Vannucci, il terzo uomo dell'incontro al Metropol di Mosca, risponderà alle domande dei pm. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, esattamente come Gianluca Savoini e Gianluca Meranda, gli altri due esponenti della Lega seduti al tavolo con i funzionari del Cremlino. E nel frattempo l'opposizione continua a chiedere trasparenza.Continua a leggere

Lega Pro - Ghirelli : “Ora siamo interlocutori credibili”. Ogni mese controlli economico-finanziari : “Ora siamo interlocutori credibili e questo è l’aspetto più importante per poter lavorare sulla sostenibilità economica. La Lega Pro, dopo la terribile estate dello scorso anno, può proporre dei progetti e perseguirli. E’ un passaggio cruciale per noi, l’importante è crederci”. Queste le parole del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, all’assemblea delle società svoltasi a Firenze. ...

"Sciacalli su Bibbiano - tirate fuori i 49 milioni di euro" : scritte contro la sede della Lega : Atto vandalico contro la sede della Lega di Marcianise, in provincia di Caserta. Il commissario cittadino del partito...

Lega e M5s si ricompattano contro i No Tav - ma in valle la lotta è viva : "Siamo ancora qui" : "In barba a tutte le mistificazioni e ai tentativi di indebolirci, siamo ancora qui" dicono dal movimento No Tav. Questura e...

Lega-Conte - rottura a un passo. Nuovo scontro sull'Autonomia : «Fanno melina, fanno i vaghi, credono che può andare avanti tutto così, senza prendere veri impegni e dare una svolta a questo governo. Ma noi non ci facciamo fregare»....

Il piano di Salvini contro Conte per un governo a trazione Lega : Il giallo sul colloquio al Colle. Sfogo del premier: «Mi minaccia con la crisi? Io un lavoro ce l’ho»

Matteo Salvini - Paolo Becchi e il "piano-schiaccianoci" contro la Lega : se fa la prima mossa - la spazzano via : Dopo quello che è avvenuto martedì sera a Bruxelles, tutto è cambiato. Non tanto perché il M5S ha votato l' ultra neoliberista von der Leyen alla presidenza della commissione, la cosa era nell' aria già da qualche giorno, ma perché i voti pentastellati sono risultati determinanti per il mantenimento