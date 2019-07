Erutta vulcano a Java | evacuati turisti e allarme voli

Migliaia in fuga in Papua Nuova Guinea : Erutta il vulcano Ulawun - tra i più pericolosi al mondo [GALLERY] : Migliaia di persone in Papua Nuova Guinea orientale hanno abbandonato loro case a causa dell’eruzione del vulcano Ulawun, tra i più pericolosi del mondo. Il vulcano, situato nel Nord dell’isola, ha generato emissioni di lava e una densa colonna di fumo. La compagnia aerea nazionale Air Niugini ha annullato fino a nuovo ordine tutti i voli per l’aeroporto di Kimbe, la capitale della provincia, mentre il Darwin’s Australian ...