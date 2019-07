Diretta Fognini Carreno Busta | 0-0 | streaming video | in campo ad Amburgo!

Diretta Fognini Carreno Busta/ Streaming video e tv : Atp Amburgo - Fabio punta la semi : Diretta Fabio Fognini-Pablo Carreno Busta, quarti di finale Atp Amburgo: Streaming video e tv, risultato, vincitore e andamento nel torno. Rovescio da urlo

LIVE Wimbledon 2019 in Diretta : risultati 6 luglio. Berrettini agli ottavi - out Fognini - Sousa batte Evans al quinto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata Wimbledon 2019. Si completano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell’anno. Sono due gli azzurri che vanno a caccia degli ottavi di finale, Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Il ligure aprirà il programma sul campo 14 contro l’americano Tennys Sandgren, numero 94 del ranking mondiale, che è alla sua seconda ...

LIVE Fognini-Sandgren 3-6 - 6-7 - 3-6 - Wimbledon 2019 in Diretta : match deludente dell’azzurro - l’americano vola agli ottavi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata da parte di OA Sport. Sandgren raggiunge il connazionale Querrey agli ottavi di finale, mentre l’avventura di Fognini a Wimbledon si chiude qui. 3-6 FINITA! Sandgren trova la riga con il dritto, Fognini non può nulla. L’americano si impone a sorpresa sull’azzurro per 3-0 (6-3, 7-6, ...

LIVE Fognini-Sandgren 3-6 - 6-7 - 2-5 - Wimbledon 2019 in Diretta : break dell’americano - il ligure serve per rimanere nel match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-6 FINITA! Sandren trova la riga con il dritto, Fognini non può nulla. L’americano si impone a sorpresa sull’azzurro per 3-0 (6-3, 7-6, 6-3). A-40 Sandgren fa correre l’azzurro per il campo e poi lo punisce con lo smash. 40-40 Rovescio in lungolinea PAZZESCO! Fognini si aggrappa con le unghie alla partita. A-40 Ace ad uscire dello statunitense. 40-40 Fognini non vuole ...

LIVE Fognini-Sandgren 3-6 - 6-7 - 2-3 - Wimbledon 2019 in Diretta : nessun break in avvio terzo set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Ancora servizio impeccabile da destra di Sandgren che si apre il campo per il dritto. 30-30 Gran risposta vincente di rovescio di Fognini. 30-15 Altro ace centrale dell’americano. 15-15 Ace di Sandgren. 0-15 Passante in corsa assurdo dell’azzurro! 2-4 Doppio fallo di Fognini che regala il break all’avversario. 40-A Lungo il dritto di Fognini. 40-40 Sandgren maestoso! ...