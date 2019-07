Conte | serve cambio di passo in Europa

Tav - Salvini : “Avete visto? Abbiamo convinto Conte che serve. Partiti dei ‘no’ sempre meno” : “Avete visto? Abbiamo convinto il presidente Conte che la Tav serve e va fatta. Bene così. I Partiti dei ‘no’ sono sempre meno”. A dirlo, in diretta Facebook, il giorno dopo l’annuncio di Giuseppe Conte di voler dare il via libera all’Alta velocità Torino-Lione, il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. L'articolo Tav, Salvini: “Avete visto? Abbiamo convinto Conte che serve. ...

SCENARIO/ Europa e manovra - a Salvini serve un patto con Tria e Conte : Sono aumentati i fondi Ue, costerebbe di più non farla: Conte dice sì alla Tav, una vittoria per Salvini che però non mette fine alle liti nel governo

Migranti - Conte : serve Ue unita - solidale : 21.51 "Sono mesi che cerchiamo di acquisire consenso in sede europea su un meccanismo degli sbarchi, basato su un approccio unitario e solidale degli Stati membri. I progressi compiuti a livello di dibattito non ci vedono ancora soddisfatti". Lo scrive il premier Conte. "Sono fiducioso che questo tratto di strada mancante sarà accettato anche da Paesi come Francia e Germania, convinto che anche a Parigi e Berlino si stia facendo strada la ...

Migranti : Conte - ‘serve Ue solidale - Italia ancora insoddisfatta’ : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – “Un aggiornamento sul tema immigrazione. Sono mesi che cerchiamo di acquisire consenso in sede europea su un meccanismo degli sbarchi basato su un approccio unitario e solidale degli Stati Membri dell’Ue. I progressi sin qui compiuti a livello di dibattito non ci vedono ancora soddisfatti. Proprio in questi giorni stiamo lavorando intensamente con i ministri Salvini e Moavero perché sul tema degli ...

Russia-Lega - Conte : "Fiducia in Salvini - ma serve trasparenza" : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato a parlare dei legami tra la Russia e la Lega, e dei presunti finanziamenti accordati durante un incontro a Mosca il 18 ottobre dello scorso anno, dopo la nota con cui Palazzo Chigi aveva precisato che l'invito a Gianluca Savoini per la cena in onore di Putin che si è tenuta a Villa Madama lo scorso 4 luglio era arrivato proprio dalla Lega.Ieri sera, in occasione della sua partecipazione ...

Ue - Conte : serve approccio costruttivo : 14.14 Quello sulla procedura "è un negoziato molto complesso e difficile","l'obiettivo è di condurlo in porto, siamo in una fase in cui vi invito a non isolare singole considerazioni", ha detto il premier Conte nella conferenza stampa al termine del Consiglio Ue. "A me interessa che ci sia un approccio costruttivo da parte di tutti, io sono certo di averlo","l'interesse dell'Italia è l'interesse dell'Europa".Poi:sulla flat tax forse sono più ...

Conte : "All’Italia serve una Manovra contiana" : All'Italia serve una Manovra alla Giuseppe Conte. Secondo il presidente del Consiglio il governo "può permettersi la Manovra che serve all'Italia, una Manovra contiana". Il premier sgombra il campo dagli equivoci: le legge di bilancio 2019-2020 non sarà dettata dall’alto e non sarà scritta sotto la spada di Damocle dell’Ue.All’esecutivo giallo-verde "non interessano manovre fatte altrove, che sia Bruxelles o altro. Tutto il governo ha un ...

Governo - Conte : “All’Italia serve una manovra ‘contiana’ - non altro”. E sulla lettera a UE : “Messaggio politico” : “L’talia può permettersi la manovra che serve all’Italia. A noi non interessano le manovre che ci propongono altrove. La sintesi sarà fare tutte le riforme che servono agli italiani e alle imprese. Ovviamente dovremo tener conto dell’equilibrio economico. Tutto il Governo vuole evitare l’inflazione. La lettere all’UE avrà un Contenuto politico. Noi siamo in Europa e ci sentiamo comodamente inseriti nel ...

Conte : “Serve una ‘manovra contiana’ e ricognizione del contratto di governo” : Quella che serve all’Italia è “una ‘manovra contiana‘”. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, risponde con una battuta a chi gli chiede conto dell’ipotesi di una ‘manovra trumpiana‘ lanciata lunedì da Matteo Salvini in visita a Washington. Da Napoli il premier si ritrova a dover ribadire la compattezza dell’esecutivo, dopo un’altra giornata di botta e risposta tra il ministro dell’Interno e ...

Csm - Conte : “Pagina che mi ferisce e mi fa soffrire. No a promisciutà giustizia-politica - serve maggior cesura” : Sulla giustizia “dobbiamo intervenire, e sicuramente lavoreremo, per articolare una qualche riforma che deve essere meditata bene: non possiamo certo intervenire per reazioni emotive e intervenire a caldo”. L’operato del governo andrà “nel segno di una maggior cesura, una maggiore linea di demarcazione tra politica e servizio giurisdizionale“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, incontrando la ...

Conte : "Resto solo se mi convincono"Salvini : "Serve coraggio o salta tutto" Ora il vertice sulla trattativa con la Ue : Conte: "In Europa con una voce sola, sto qui se mi convincono". Salvini: "Multa all'Italia? Assurdo"