Andria | omicidio in piazza | ucciso tra la folla un pregiudicato Secondo agguato in un

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2019) Hanno colpito in una zona afta e da distanza ravvicinata i killer che giovedì sera adintorno alle 22 hannoa colpi d’arma da fuoco Vito Capogna, 62 anni,, personaggio di spicco della criminalità locale. La città vive un momento di grande tensione: perché l’di Capogna cade esattamente a un mese di distanza dall’in cui venne freddato, nei pressi della villa comunale, Vito Griner, 40 anni, fratello di Filippo, presunto boss della malavita. Capogna e Griner avrebbero fatto parte dello stesso gruppo criminale. Gli investigatori propendono per un doppio colpo sferrato alla stessa organizzazione ma stanno cercando di comprendere quali siano le dinamiche attuali. Unica certezza è che a sparare sono state persone preparate e fredde. Tre o quattro i colpi esplosi da distanza ravvicinata in via Ospedaletto, ad angolo con corso Europa ...

AndriaLiveIt : #Andria Omicidio ad Andria, Di Bari (M5S): «Il Sottosegretario Sibilia lunedì nella Bat» - Puglia_M5S : Omicidio ad Andria. Di Bari (#M5S): “Il Sottosegretario Sibilia lunedì nella Bat. Segnale forte della presenza dell… - Borderline_24 : #Omicidio ad #Andria, stub e interrogatori tutta la notte: si teme la vendetta -