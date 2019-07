Sergio Marchionne - L' eredità dell' ad a un anno dalla scomparsa

Fonte : quattroruote

(Di giovedì 25 luglio 2019) Quanto manca quel maglioncino nero (sì, perché era nero e non blu, come è stato erroneamente e lungamente dipinto), al mondo'auto? una domanda doverosa, a un, il 25 luglio 2018, di. Epilogo di una parabola manageriale che ha lasciato, improvvisamente, Fiat-Chrysler e Ferrari prive di una guida dal carisma immenso, dall'intuito brillante, ma anche dai numerosi aspetti controversi. E soprattutto un'insieme profonda e problematica, sotto diversi punti di vista.L'apertura mentale. "A undi, l'esempio che ci ha lasciato è vivo e forte in ognuno di noi. Quei valori di umanità, responsabilità e apertura mentale, di cui è sempre stato il più convinto promotore, continuano a guidare le nostre aziende", ha scritto ieri John Elkann. E l'eccezionaledi, (a cui l'scorso ...

