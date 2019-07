Mulè FI | Il governo è un mostro a tre teste

Fonte : blogo

(Di giovedì 25 luglio 2019) Da Forza Italia sembrano fremere per la caduta delgialloverde, paventando la possibilità di tornare alinsieme alla Lega di Matteo Salvini. Dopo la calda giornata politica di ieri, in cui Forza Italia è rimasta a guardare, oggi è partito l'attacco, lanciato dal deputato Giorgio.Il portavoce unico dei gruppi di Camera e Senato per Forza Italia ha approfittato della sua partecipazione ad Omnibus su La7 per definire ilgialloverde una tree mettere in evidenza l'isolamento in cui si troverebbe il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in queste ore:Questoè un, è un'Idra a tre: al Senato i 5 stelle lasciano l'Aula mentre il loro Presidente del Consiglio riferisce sul caso russo, nello stesso momento alla Camera i deputati pentastellati votano la fiducia al Dl Sicurezza bis. Il tutto in un drammatico isolamento di ...

