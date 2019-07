Getta rifiuti in un' aiuola | clandestino aggredisce anziano dopo rimprovero

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 25 luglio 2019) Federico Garau La vittima, un pensionato di 76 anni, aveva visto il transessualere una bottiglia di vetro vuota in un'e, per questa ragione, lo aveva invitato a raccoglierla. Il suoha tuttavia scatenato la furia del brasiliano che, reso ancor più violento dai fumi dell'alcol, lo ha aggredito Gravissimo episodio d'aggressione commesso a Brescia da un transessuale di 51 anni che, in preda alla furia, si è rivoltato contro un, picchiandolo endolo a terra. Non solo. Oramai fuori controllo, il soggetto non ha esitato ad attaccare anche i rappresentanti delle forze dell'ordine intervenuti sul posto per riportare la calma. Il fatto martedì mattina, intorno alle 10:30. L'aggressore, un trans brasiliano, si aggirava lungo via Milano completamente ubriaco quando, senza alcun rispetto per le basilari norme civiche, hato una bottiglia di ...

