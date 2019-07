Francesco Renga | tutte le date de “L’altra Metà Tour”

Svelati gli ospiti di Radio Bruno Estate a Modena con Nek - Francesco Renga e tanti altri : Sono ufficiali gli ospiti di Radio Bruno Estate a Modena il 29 luglio, quelli annunciati per il grande ritorno in Emilia-Romagna dopo la tappa di Cremona che si è tenuta il 22 luglio scorso. Si inizia immediatamente da Nek, che in queste settimane si sta preparando alla partenza del tour di supporto a Il Mio Gioco Preferito che partirà con la prima data all'Arena di Verona e da Francesco Renga, al quale toccherà la stessa sorte con il tour ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Francesco Renga in Sardegna tra Cagliari e Sassari : Sono annunciati i concerti di Francesco Renga in Sardegna. Si allunga così il calendario degli eventi che l'artista ha organizzato per il supporto di L'Altra Metà, ultimo album di inediti rilasciato in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo. Le nuove date sono fissate per il 22 dicembre al Teatro Comunale di Sassari e per il 23 dicembre alla Fiera di Cagliari. I Biglietti sono in prevendita dalle 11 del 18 luglio, mentre per ...

Gli ospiti del Premio Lunezia da Francesco Renga e Gianluca Grignani a Motta e Nigiotti : Si terrà dal 19 al 21 luglio ad Aulla (MS) la nuova edizione del Premio Lunezia. La XXIV edizione del Premio Lunezia si apre con un Premio già conferito ad Enrico Nigiotti ai tempi del Festival di Sanremo 2019: l'artista, in gara tra i Campioni, ha vinto il Premio Lunezia per Sanremo 2019. Tanti gli ospiti in programma nelle tre serate del Premio Lunezia che si apriranno con il conferimento di un Premio a Franceso Renga per l'album L'Altra ...

Francesco Renga ed Ermal Meta in studio insieme - collaborazione in vista? : Francesco Renga ed Ermal Meta in studio insieme. I due artisti italiani sono apparsi sui social oggi, lunedì 15 luglio, nello stesso studio di registrazione. A parlarne è stato Francesco Renga che ha aggiornato i fan a proposito dei suoi progetti del giorno. Poco prima di mettersi in viaggio alla volta di Milano, Renga ha spiegato che si sarebbe recato nel capoluogo lombardo senza svelare ulteriori dettagli sul motivo. "Comincia una settimana ...

Biglietti in prevendita per i nuovi concerti di Francesco Renga a Legnano e Biella : Si aggiorna il calendario di eventi nei teatri, con i nuovi concerti di Francesco Renga a Legnano e Biella. I Biglietti sono in prevendita dall'11 luglio alle 16, in tutte le piattaforme di vendita online, mentre i punti vendita saranno attrezzati a cominciare dal 15 luglio alle ore 11. La consegna dei Biglietti è prevista secondo le modalità abituali, con consegna tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo ...

Biglietti in prevendita per i concerti di Francesco Renga nei teatri - si aggiungono nuove date : Si aggiungono nuove date per i concerti di Francesco Renga nei teatri, dopo le due anteprime all'Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina, in cui ha portato per la prima volta dal vivo la musica del nuovo album L'Altra Metà, rilasciato nel mese di aprile dopo la partecipazione al Festival di Sanremo. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati dal 27 giugno alle 16 secondo le modalità di consegna ...

Scaletta e ingressi per il concerto di Francesco Renga a Taormina : info biglietti e orari : Le Scaletta del concerto di Francesco Renga a Taormina anticipa il tour che l'artista bresciano terrà nei teatri a cominciare dalle prime settimane autunnali. L'inizio del concerto è previsto per le ore 21, ma è consigliabile arrivare sul luogo dell'evento con un certo anticipo per consentire l'accesso agevole al luogo dello spettacolo. Coloro che sono già in possesso del biglietto possono già presentarsi ai varchi per l'accesso, mentre ...

Sarà Francesco Renga - giovedì 13 giugno - ad aprire ufficialmente la nuova stagione di TAOmusica : Sarà Francesco Renga, giovedì 13 giugno, ad aprire ufficialmente la nuova stagione di TAOmusica, che si appresta alla sua terza

Francesco Renga/ 'Prima o poi' fa il boom all'Arena : 'Fantastico' - Seat Music Awards - : Francesco Renga, Seat Music Awards: l'artista all'Arena di Verona con il singolo estivo 'Prima o poi' tratto dal suo nuovo album.

Da Nek a Francesco Renga - tutti gli ospiti di Con il cuore nel nome di Francesco su Rai1 : Sono ufficiali gli ospiti di Con il cuore nel nome di Francesco su Rai1. Saranno numerosi i nomi di coloro che saliranno sul palco allestito nella Piazza della Basilica Inferiore di Assisi, con la storica conduzione di Carlo Conti. La serata è in programma per il 10 giugno a cominciare dalle ore 20,35, comprendendo musica ma anche testimonianze portate da coloro che sono quotidianamente in contatto con i più deboli. Nel corso della serata ...

Biglietti in prevendita per la data zero del tour di Francesco Renga a Cascina l’8 ottobre : Sono in prevendita i Biglietti per la data zero del tour di Francesco Renga a Cascina, che l'artista bresciano terrà alla Città del Teatro l'8 ottobre prossimo. I Biglietti sono disponibili su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati, con consegna garantita secondo le modalità abituali. Disponibile, quindi, la modalità di consegna con corriere espresso o quella con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario ...

Francesco Renga torna in radio con Prima o poi - il nuovo singolo scritto con Gazzelle : Francesco Renga sceglie Prima o poi: sarà questo il nuovo singolo a guadagnare la rotazione radiofonica dal nuovo album di inediti, L'altra metà. Il brano porta la firma di Gazzelle, di Luca Serpenti e dello stesso Francesco Renga e sarà disponibile per la rotazione radiofonica da venerdì 31 maggio ma è già disponibile in digital download negli store online all'interno del disco L'altra metà. Nel raccontare il nuovo progetto discografico, ...

Francesco Renga : “Prima o poi” è il nuovo singolo firmato da Gazzelle : Si intitola “Prima o poi” Il nuovo brano di Francesco Renga, in radio da venerdì 31 maggio, porta la firma di Gazzelle, Luca Serpenti e dello stesso Francesco ed è estratto dall’ultimo e ottavo disco di inediti “L’ALTRA METÀ”. Album che per la prima volta Francesco presenterà live al suo pubblico questa sera, lunedì 27 maggio, all’Arena di Verona e giovedì 13 giugno al Teatro Antico di Taormina, due anteprime di un tour, nei più ...