Cervicale cervicalgia | boom in estate | sintomi e cause del dolore al collo | i rimedi e

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2019) Mal di testa,al, scricchiolii nel torcere il, crampi, giramenti di testa, nausea, tendenza a perdere l’equilibrio, tachicardia, disturbi dell’udito o nella deglutizione, debolezza agli arti superiori: sono questi alcunidellache rappresenta una vera e propria emergenza anche in. La(più nota come) è un generico disturbo muscolo-scheletrico che si concretizza in unaldi entità moderata e di durata variabile. Anche inun gran numero di persone lamenta tali dolori: in molti casi queste sofferenze sono causate da posizioni scorrette durante il lavoro, nel sonno, alla guida, o sono conseguenza di incidenti che hanno alterato la struttura della colonna vertebrale. Ilè attraversato da vasi sanguigni ed elementi del sistema nervoso (l’arteria carotide comune, la vena giugulare, il nervo vago, ...