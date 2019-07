Abu Mazen, stop accordi con Israele

L'Anp, (Autorità nazionale palestinese) ha deciso la sospensione di tutti glisottoscritti con. Un apposito comitato sarà costituito per dare concretezza alla decisione. Lo rende noto Abuin una riunione dell'Anp convocata dopo la demolizione da parte israeliana di edifici a Gerusalemme,in zone dell'Autonomia palestinese. "Non ci piegheremo alle imposizioni israeliane e alla politica del fatto compiuto -dice Abu-. Non ci piegheremo alla forza bruta, in modo particolare a Gerusalemme".(Di venerdì 26 luglio 2019)