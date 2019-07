Università | a chi interessa?

Le archistar firmano i nuovi campus universitari - Gallery : Nella periferia romana, a sud del Grande Raccordo Anulare, c’è una storia che fa scuola per i campus universitari. È quella dell’Università campus Bio-Medico (Ucbm) che, forte dei suoi...

"Si è spogliato davanti a me" : scompiglio nel plesso universitario - ragazza chiama il 112 : Ci sarebbe anche una seconda giovane molestata, ma per ora non è stata sporta nessuna denuncia. I fatti a Lecce

Orientamento universitario 2019 : facoltà numero chiuso e libere. Guida : Orientamento universitario 2019: facoltà numero chiuso e libere. Guida Dopo la maturità è tempo per gli studenti di fare una scelta: entrare subito nel mondo del lavoro o proseguire con l’Università e, in quest’ultimo caso, che facoltà scegliere? Orientamento universitario: utilizzare il web per fare più test possibile In realtà, molti studenti – ben prima di terminare le superiori – hanno già scelto che facoltà universitaria ...

Si è dimesso il rettore dell’Università di Catania - sospeso per l’inchiesta sui concorsi truccati : Il rettore dell’università di Catania Francesco Basile si è dimesso per l’inchiesta della procura di Catania sui concorsi universitari truccati. Venerdì scorso Basile era stato sospeso dal suo incarico come misura cautelare: è accusato di aver partecipato alla manipolazione di 27 concorsi

Università di Catania - “così truccavano i concorsi” : le accuse a rettore e professori. ‘Vediamo chi sono gli str… da schiacciare’ : C’era un codice di comportamento sommerso attraverso il quale gli esiti dei concorsi venivano ‘cuciti’ addosso a chi doveva vincerli. Nessuno spazio per il merito, tanto che gli altri candidati erano “da schiacciare” e chi osava fare ricorso se la doveva “piangere”. Un mondo dell’Università ribaltato, quello che la procura di Catania è certa di aver scoperto al termine di un’inchiesta ...

Università : aumentano i posti alla facoltà di Medicina e Chirurgia : È tramite una nota stampa che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha reso noto come il ministro Marco Bussetti abbia firmato i decreti che stabiliscono il numero di posti banditi per le prove d’ingresso e i corsi di laurea a numero programmato nazionale per l’anno accademico 2019/2020. Sono in tutto 11.568 i posti per Medicina e Chirurgia e 1.133 quelli per Odontoiatria. A dichiararlo è il ...

Medici e odontoiatri : più posti all'Università ma rischio "imbuto" e ospedali al collasso : L'Italia si trova alle prese con una cronica mancanza di Medici, o meglio di Medici specializzati: per questo il ministro...

Università di Pisa : borse da 1.500 euro per chi si iscrive al corso di laurea magistrale in Energia nucleare : Il corso di laurea magistrale in Ingegneria nucleare (Nuclear Engineering) dell’Università di Pisa anche quest’anno bandisce 6 contributi da 1.500 euro per coloro in possesso di un’adeguata laurea triennale conseguita in Italia che si iscrivono, anche passando da un altro corso di laurea, entro il 31 dicembre 2019. L’obiettivo di questa misura è di incentivare le immatricolazioni dei giovani Italiani mantenendo l’attrattiva di questo curriculum ...

Chieti - l'ultimo guaio dell'Università telematica : fondi stornati per conti personali e ville : Cinque arresti e 18 indagati: prelevati 1,8 milioni di euro. Le responsabilità del rettore Cuccurullo

Classifica mondiale Università : chi sale e chi scende - Politecnico di Milano al top : Sedicesima edizione del Qs World University Rankings, la Classifica universitaria globale più consultata. Il Politecnico di...