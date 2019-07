Tempesta d' amore | trame al 3 agosto | Joshua vuol incastrare Xenia per omicidio

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Nuovi episodi in compagnia della soap opera tedesca 'd'' che vede altri colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 29 luglio a sabato 3fanno notare chesi troverà alle prese con una scoperta inaspettata. L'uomo verrà a conoscenza del ritrovamento del cadavere di Henning e non saprà in quale modo agire di fronte a questa vicenda. Il ragazzo dimostrerà di non aver alcun tipo di fiducia nei confronti dell'operato della polizia e deciderà di effettuare in solitudine le dovute indagini. La situazione potrebbe avere delle ripercussioni drammatiche e Natascha farà i conti con un retroscena sorprendente. La donna non si capaciterà della decisione presa dagli operatori dei servizi sociali che non accetteranno di dare in affidamento alla signora e a Michael, Felicitas. Le intenzioni dichee ...

antonino365 : RT @antonino365: Cercami nella tempesta come il desiderio che hai in testa, cercami nel fuoco come la passione che brucia nel tuo cuore, ce… - antonino365 : RT @antonino365: Vulnerabile al l’amore, mi innamoro senza una ragione, scatta una molla nella testa e incominci a inseguire la tempesta, s… - cristophersub : Chi semina vento raccoglie tempesta. Noi abbiamo seminato amore ?? -