Pensioni | proposta della Fornero | ' Pagare contributi ai disoccupati con nuova tassazione'

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Il nome di Elsa, quando si parla di, torna alla mente per la riforma previdenziale introdotta nell'ambito del decreto "salva Italia" del governo tecnico presieduto da Mario Monti. La sua, perciò, è, per molti versi, una voce influente quando c'è da approfondire temi legati al sistema previdenziale. Non a caso è stata interpellata da Uno Mattina Estate in merito a quello che è stato un vero e proprio allarme dettato da uno studio prodotto dalla Cgil. I quarantenni di oggi, ancora precari, rischiano, infatti, di andare in pensione a 73 anni e con un assegno modesto. La professoressa ha provato perciò a fornire una soluzione che potrebbe mettere una pezza al futuro di una generazione che rischia di vedere la "pensione" come un miraggio, basando il suo ragionamento sulla possibilità di aumentare lain maniera progressiva senza alterare il costo del lavoro, che ...

GrazianiAngela : Dopo il disastro della sua riforma, gli sproloqui di @elsafornero risuonano inopportuni. Ha già ampliamente dimost… - Today_it : Pensioni, la proposta (dirompente) di Fornero: 'Contributi ai disoccupati, ecco come fare' - PartigPERTINI : Pensioni, la proposta della Fornero: contributi anche per i disoccupati.Per farlo, bisognerebbe versare i contribut… -