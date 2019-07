Omicidio Lidia Macchi | in appello i giudici cancellano l’ergastolo a Stefano Binda

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2019) “Non ha commesso il fatto“. Per questo motivo la Corte d’Assise d’di Milano ha assolto, il 51enne imputato per l’di, la studentessa di 21 anni violentata e uccisa con 29 coltellate nel gennaio 1987, in un bosco a Cittiglio, nel Varesotto. Ihanno respinto la richiesta del sostituto pg Gemma Gualdi, che aveva proposto di confermare la sentenza di carcere a vita inflitta in primo grado a Varese. Sentenza che è stata ribaltata. La prima conseguenza della decisione deiè l’immediato ritorno in libertà di. Già in serata l’uomo lascerà il carcere di Busto Arsizio, in cui si trovava dal 15 gennaio del 2016. In mattinata il 51enne aveva reso dichiarazioni spontanee durante il processo, ribadendo la sua innocenza: “Non ho ucciso io, sono innocente, estraneo a tutta la vicenda. In ...

